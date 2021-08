Sõltumatu Tantsu Lava hoovis saab end tantsides proovile panna

Battlejämm on tantsu- ja etenduskunstnike kohtumine, kus astutakse üks ühe vastu võistlustulle erinevates stiilides. Sündmus on suunatud nii harrastajatele kui ka professionaalidele.

Kuigi Eestis korraldatakse palju tänavatantsulahinguid, on kaasaegse tantsu- ja etenduskunstiga tegelejatel harva võimalus end antud formaadis proovile panna. Seetõttu ongi Battlejämmi esmane eesmärk tuua kokku tantsu- ja etenduskunstiskeenel tegutsevad kunstnikud, et koos avastada battle'i võimalusi ja võimatusi distsipliinides, kus säärane vorm on pigem ebatavaline.

Kategooriatena on esindatud kaasaegne tants, happening performance ja seekordseks üllatuskategooriaks on eksootiline postitants.

Battlejämmi kaasaegse tantsu kategoorias hinnatakse tantsija oskust kasutada kaasaegsele tantsule omaseid tehnikaid (kokkutõmme ja vabastus, põrandatehnika jmt), muusikatunnetust ning oskust improviseerida. Happening performance kategoorias hinnatakse etendaja lavalist kohalolu, suutlikkust üllatada ja mõjutada publikut, kohaspetsiifilisusega mängimist ning leidlikkust luua kontakti oma keha ja heli vahel. Postitantsu kategoorias on tantsija partneriks post. Kategoorias hinnatakse nii tantsija tehnilist poolt kui ka loomingulist eneseväljendust ja mitmekülgsust. Oluline ei ole kindel postitantsu stiil, vaid isikupära.

Iga kategooria võistlejaid hindavad oma ala eksperdid. Battlejämmi kohtunikud on Siim Tõniste, Sofia Kruusamägi, Anna-Maria Laius (kaasaegne tants), Kiwa, Johhan Rosenberg, Rea Lest-Liik (happening performance) ning Üüve-Lydia Toompere, Pia Martin, ja Diana Harten (postitants). Muusikaga reibastavad võistlejad DJ-d Kaisa Kattai, Mihkel Tomberg ja Karl Birnbaum.

Osaleda soovijad saavad end registreerida STL-i kodulehel.