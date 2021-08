Peosari Vürts naaseb koos Ukraina tekno-DJ Nastiaga

Nastia on väikses Ukraina külas sündinud DJ, kes on avatud mitmesugustele žanritele, kuid tema põhiline käekiri hõlmab house´i ja põrandaalust teknot jungle´i ja DnB-ni.

Nastia hoiab ta residendi kohta Moskva klubis ARMA17, juhib Propaganda-nimelist plaadifirmat ja raadiosaadet, korraldab sama nime all Euroopas pidusid ning veab Kiievis, endises tehasehoones tegutsevas klubis Closer Strichka-nimelist festivali. Väljaspool enda üritusi on Nastia muu hulgas üles astunud Panorama Baris Berliinis, Londoni klubis Fabric, Tel Avivi The Blockis, Cocoon and Circolocos Ibizal ja mujal.

2020. aastast on Nastia löönud kaasa audiovisuaalses projektis "Scary Beautiful", mille eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele vähetuntud elektroonilise muusika produtsentide loomingut. Näiteks on Nastia sette filmitud Tšornobõli lähedal asuva Duga radari kõrval, mahajäetud Sharivka mõisas, Ukraina rauamaagikaevanduses ja mujal.

Nastia kõrval astuvad plaadimängijate taha Merimell, Micaela Saraceno ja DJ Punch. Mesilas mängivad 3D Kun, CT Venom, Bible Club, Nechaev.