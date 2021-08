"Suvitajatest" komöödiafilmi "Siin me oleme" üks-ühele koopiat ei tule

Tuntud komöödiafilm "Siin me oleme" saab järgmiseks aastaks uusversiooni. Filmivõtted käivad praegu Saaremaal ja tegijad ütlevad, et nad on uue filmi jaoks leidnud teise vaatenurga ja üks-ühele koopiat enam kui 40 aastat tagasi vändatud filmist ei tasu oodata,

Muhu asemel on seekord võttepaigaks Saaremaa. Ja tegijad ütlevad, et nad ei tee kultusfilmi "Siin me oleme" taaskoopiat, kuigi Saaremaal üles võetav film sünnib ikkagi Juhan Smuuli "Muhu monoloogide" põhjal. Ja ka uue filmi pealkiri ei hakka olema "Siin me oleme 2", vaid "Suvitajad".

"Kontseptsioon on selles mõttes sarnane, et kogu see lugu on võetud "Muhu monoloogidest" - "Suvitajad". Ja Martin Algus on teinud tänapäevase muganduse stsenaariumi näol. Siin võib leida ühiseid jooni, võib-olla isegi mõne tuttava tegelase, aga ta ei ole ikkagi koopia vanast "Siin me oleme" filmist," selgitas filmi tegevprodutsent Olev Sten Erik Jõgi "Aktuaalsele kaamerale".

Tegijad ütlevadki, et ei lase ennast heidutada Sulev Nõmmiku poolt 1978. aastal valminud filmist, mis on n-ö lati päris kõrgele ajanud.

"Kindlasti tuleb ta parem, populaarsuse otsustavad inimesed," sõnas osatäitja Kaire Vilgats.

"Eks ta ikka mingisuguse pinge lisab, aga me ei saa sellest nüüd lähtuda, et me nüüd jätame selle tegemata. Noored inimesed võib-olla tahavad seda tänapäevast versiooni näha, kus on tänapäevased mured, tänapäevased probleemid, mida käsitleme," ütles Jõgi.

Kui "Siin me oleme" on tuntud oma eriliste, rahva mällu sööbinud ütlemiste järgi, siis uues filmis üks-ühele neid ei kuule.

Võtted kestavad Saaremaal terve augustikuu ja märtsiks-aprilliks peaks uus komöödia valmis saama.