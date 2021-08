"Rick and Morty" tegijad kaaluvad filmi tegemist

"Rick and Morty" viienda hooaja osad on järk-järgult viimase kuu jooksul vaatajateni jõudnud, nendest viimane 8. augustil.

Hooaja viimane osa, mis on paarikümne minutilise episoodi asemel tund aega pikk, jõuab fännideni septembri alguses, teatas Adult Swim.

Lisaks avaldati ka episoodi lühiklipp, mis reedab, mis viimases osas toimuma hakkab:

Erakordselt pikk episood on andnud fännidele ka lootust, et peagi võiks oodata ka "Rick and Morty" filmi. "Ma ei imestaks, kui mõni lugu ühel hetkel filmiks muutuks," ütles sarja produtsent Scott Marder Digital Spy väljaandele. "Samas tunnen, et iga episood on omaette film. Aga mulle meeldiks näha, milline oleks "Rick and Morty" film. Pikk film oleks nagu kolme tavalise episoodi triloogia. Me paneks sinna nii palju sisse, see peaks olema midagi suursugust."