5Miinuse ja Smilersi ühiskontsert lükkub järgmisesse aastasse

"Väga tahaks kontserti teha, aga praegustes tingimustes mõistame, et see lihtsalt pole kõige targem asi, mida teha – meie kuulajate turvalisus ja tervis on meie jaoks oluline. Samuti tahame, et kontsert oleks võimas ja grandioosne, mis praegusel momendil lihtsalt poleks teostatav. Nii et teeme järgmisel aastal ja võimsamalt kui kunagi varem," ütles 5Miinuse liige Estoni Kohver.

"Teeme selle otsuse kahtlemata raske südamega. Hetke ebastabiilne olukord seoses koroonaviiruse leviku ning uute regulatsioonide loob hetkel nii korraldajale kui külastajale peavalu ning ootamatuid lisakulutusi, mille arvelt kannataks kontserdi üldproduktsioon," rääkis Smuuvi turundus- ja kommunikatsioonijuht Britt Randma. "See on miski, mida me kahe Eesti parima bändiga ühiskontserdil endale lubada ei või. Antud olukord väljendub kahtlemata ka piletimüügis, mis teeb sündmuste korraldamise ning planeerimise keerukamaks ja riskantsemaks kui kunagi varem."

Ostetud kontserdipiletid kehtivad automaatselt järgmise aasta kontserdile. Uue kuupäeva mittesobivuse korral on kuni 24. augustini võimalik pileteid tagastada.