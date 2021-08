Galerii: Helgi Sallo sai Estonias õnnitluste ja üllatuste osaliseks

Helgi Sallo mäletab endiselt, milline tunne oli tal Estonia suurkujudega samas majas liikuda. "Ma mäletan seda tunnet, kui ma liikusin siin koridorides "West Side Story" proovide ajal ja iga kord ma natukese aja tagant pidin näpistama ennast, et see ei ole võimalik. mina, kes mul oli ainult stuudioharidus."

Sünnipäeval tahab juubilar teha seda, mis hoiab tema vaimu erksana. "Ma tahan ikka tööd teha, õnneks täna õhtul mul etendust ei ole, aga homme läheb jälle see masinavärk käima ja lähen jälle lavale etendust mängima, see on see, mis hoiab mu vaimu erksa ja südame sooja," tõdes ta ja lisas, et laval tunneb ta ennast inimesena, kes on vajalik teistele.

Näitleja pikaaegse kolleegi Katrin Karisma sõnul on Sallo unikaalne just oma sihikindluse poolest. "Teatris on sageli nii, et tullakse ütlema, et oi sa peaksid ikka niimoodi tegema, meil on nii tehtud, aga Helgi oli selline, kes läks kindlalt oma rada ja sellepärast peabki teda imetlema," rõhutas ta.