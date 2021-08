Veesaar Sallost: ta oli juba noorena teadlik sellest, mida tahab ja kuhu jõuda soovib

Veesaar rääkis "Ringvaates", et raamatus võib selguda nii mõndagi, mida lugeja varem ei teadnud. "Mind üllatas ka see, et ta üldse mulle oma päevikud usaldas. Need päevikud olid seotud tööga, mitte isikliku eluga. Olid mõned tähtsamad punktid isiklikust elust, aga peamiselt oli seal kirjas kõik tema tööde, rollide loomise, prooviperioodide, lavastajate ja lavastuste kohta," ütles ta.

"Mulle hirmsasti meeldis, et ta juba noorest peast oli nii nõudlik, nii kriitiline, nii teadlik sellest, mida tahab ja kuhu tahab välja jõuda. Need päevikud on mõnes kohas täiesti üllatavad - kui julgelt ta on mõelnud!"

Veesaare nentis, et päevikute tema kätte usaldamine oli Sallost väga julge. "Ta isegi ei lugenud raamatu käsikirja üle, vaid ütles, et ma usaldan sind, avalda, mida tahes. Ma katsusin olla sealjuures delikaatne, aga mitte väga," tõdes Veesaar naerdes.

Raamatus saab muuhulgas ülevaate sellest, kuidas Sallo noorena näitlejakarjäärini jõudis. "Raamatus on kirjas see, kuidas teda ei võetud muusikakooli vastu ja ta läks kokaks õppima, aga siis võttis endale Estonias õpetaja ning kuidas sealt jõudis ta ooperini ja kuidas ta seda üle elas, et talle on usaldatud ooperirolle."