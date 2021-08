Luisa Rõivas: Ironmani läbimine oli minul ikkagi väga suur eneseületus

"Väga kihvt võistlus oli, ma täiega nautisin seda," rääkis Rõivas saates "Ringvaade suvel".

"Eks mõni koht annab ikka tunda," tunnistas ta päev pärast võistlust. "Jooksmine on minu kõige nõrgem sellest kolmest alast, aga näed, kontsad sain jalga ja väga mõnus on olla. Ma ei tunne, et oleks nüüd üle 100 kilomeetri sporti teinud."

Võistluseks valmistus Luisa koos abikaasa Taaviga, kellele sai aga ujumine komistuskiviks ning tuli seetõttu katkestada.

Triatlonile sattus Luisa hea eeskuju projekti kaudu, kuhu teda kutsuti hea tahte saadikuna, et populariseerida ala eelkõige naiste hulgas. "Mulle hetkel täna tundub, vaadates oma postkasti nii Instagramis, Facebookis kui ka e-kirju, et mul läks see väga hästi korda. Tohutult palju positiivsust ja vastukaja just selles osas, kui inspireeriv see teekond on olnud. Väga paljud ütlevad, et nad kindlasti mõtlevad ka sellele, et hakata homme treenima ja järgmine aasta olla stardis."

Luisa tunnistas, et teekond oli siiski talle raske väljakutse, eriti arvestades, et ta pole kuigi sportlik inimene. "Ma arvan, et see Ironmani läbimine oli minul ikkagi väga suur eneseületus tahtejõu pealt."

Treeninguteks aja leidmiseks tuli Taaviga koos hoolega planeerida. Päeval, kui hoidja lapsi vaatas, käis Luisa trennis ning õhtul oli Taavi kord. Vahel pühapäeviti õnnestus ka koos pikemaid ratta- või jooksuotsi teha.

Kokku läks Luisal triatloni läbimiseks seitse tundi ja kolm minutit.