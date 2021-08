Juubilar Helgi Sallo avab end värsketes tele- ja raadiointervjuudes

"Ma teadsin kohe, mis ma selle saate pealkirjaks tahan panna – ma ei tea, kas te olete selle pealkirjaga nõus, aga see on "Jumala puudutus"," tunnistas Vahur Kersna ETV-s tele-esilinastuva intervjuu alguses Helgi Sallole. Armastatud laulja ja näitleja tõdes, et tal endalgi on tunne, et kuskilt on keegi tõesti talle selle pagasi kaasa andnud. Sisutihedas vestluses meenutab Helgi Sallo oma elu erilisi hetki, lapsepõlvest hilisema tähelennuni. Vestluse vahele pikitud arhiivikaadrid avavad Helgi Sallo kirkaid lavarolle ning sõna saavad inimesed, kes temaga koos töötanud.

Veel enne õhtust tele-esilinastust ootab juubilariga kohtuma Klassikaraadio, kui kell 13 algavas "Suveduuri" saates vestleb Helgi Salloga Kersti Inno. "Mul on olnud alati oluline jõuda inimeseni, mis iseloom tal on. Kõik on alguse saanud alati muusikast. Kuulan kõigepealt muusikat ja saan sealt tegelase karakteri põhijooned kätte, siis lähen sõnade juurde... Armsamad on olnud need rollid, mis on minust kaugemale jäänud ja raskelt kätte tulnud," avab ta intervjuus. Juttu tuleb muusikast, puhkusest, aga ka päevakajalistest teemadest nagu koroona või eelmisel kevadel lahvatanud teatriskandaal. Ühtlasi jõuab armastatud lauljani üks poole sajandi eest kirjutatud fännikiri. "Suveduuri" saate teise poole täidab algusega kell 14 muusika Helgi Sallo esituses.

Helgi Sallo pärandit muusikas ja sõnas on rahvusringhääling talletanud läbi aastakümnete. Valiku sellest toob ETV2 vaatajateni pühapäevase teemaõhtu raames 15. augustil algusega kell 19.30. Ka nädalavahetuse kuuldemägus "Must luik" saab nautida Sallo näitlejaannet – Priit Põldma kuuldemäng kõlab Vikerraadio sel laupäeval kell 19.05 ja Raadio 2-s pühapäeval kell 7.00. Juubilari ja tema säravate etteastetega saab igal ajal kohtuda ka veebikanalis Jupiter.err.ee.