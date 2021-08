Galerii: 80. aasta juubelit tähistav Helgi Sallo läbi aastate

Näitleja sünnipäeva tähistatakse ka teles ja raadios:

ETV

13:15 "Tuleb tuttav ette" (2005)

Reet Linna saates räägib Helgi Sallo ja tegijad 1978. aasta filmist "Teatriöö". Saatekülalisteks on Helgi Sallo, operaator Harry Rehe, "väike poiss" Tanel Vainomäe, muusik Tõnu Saller ja Eri Klas.

22:00 "Helgi Sallo. Jumala puudutus" (2021)

Vahur Kersna sisutihe vestlus Eesti läbi aegade ühe anderikkaima ja särtsakaima näitlejanna-lauljannaga on salvestatud Helgi Sallo 80. sünnipäeva eelõhtul.

Klassikaraadio

13:05 "Suveduur. Helgi Sallo"

Saade on pühendatud Helgi Sallole, kel on täna 80. juubelisünnipäev. Saatekülaline räägib teatrist, laulmisest, elust ja muust. Kõlavad ka tema esitatud laulud. Saatejuht on Kersti Inno.