Britney Spearsi isa püüdis takistada ka tütre puhkust Hawaiil

13 aastat kestnud eestkoste annab James Spearsile õiguse kontrollida laulja finantse, kirjutab Huffington Post.

Neljapäeval avalikuks tulnud dokumentidest selgub, et isa on seda õigust oma 39-aastase tütre suhtes ohtralt kasutanud, näiteks püüdis ta takistada lühikest puhkust Hawaiil.

Saarepuhkus toimus mitu nädalat pärast Britney Spearsi esimest kõmu tekitanud ja emotsionaalset avaldust kohtule, kus ta nimetas oma isa käitumist ahistavaks. Ka reisi jaoks tuli küsida James Spearsilt luba ning viimane ei kiitnud tütre enda teenitud raha kulutamist puhkuse jaoks heaks.



Lõpuks reisiluba siiski saadi, kuid küsimuse üle tekkinud vaidlus on laulja advokaadi sõnul näide sellest, miks ei tohi eestkoste küsimusega enam päevagi venitada. Mathew Rosengart selgitas kohtule, et laulja on olnud oma isa mikroskoopilise kontrolli all lapsepõlvest tänase päevani. Seetõttu tegi advokaat kohtule ka avalduse nihutada 29. septembriks määratud kohtuistung ettepoole, 23. augustile. Kui see pole võimalik, taotleb Rosengart vähemalt Jamie Spearsi võimu peatamist kuni kohtuistungini.



Reedel teatas Jamie Spears oma avalduses, et pole nõus oma võimu külmutamisega, kuna väidetavalt on Britney teine eestkostja, Jodi Montgomery seadnud veel möödunud kuul küsitavuse alla laulja vaimse tervise.



Kohtupaberitest selgub, et Jamie Spears on kulutanud suuri summasid oma tütre raha viimase nõusolekuta. Viimase aasta jooksul on näiteks isa advokaadile makstud 1,4 miljonit dollarit ja 500 000 on läinud meediakuludeks. Lisaks on isa enam kui kahekordistanud oma mänedžeritasu.



Laulja advokaat on seisukohal, et isegi kui kaks kuud kohtuistungini ei tundu viimase 13 aasta kõrval enam pikk aeg, ei tohiks lauljat enam terroriseerida ning seega loeb iga päev. Britney soovib, et tema isa finantsilised eestkoste õigused võtaks ajutiselt üle raamatupidaja Jason Rubin. Laulja hallatav vara ulatub 60 miljoni dollarini.