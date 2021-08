Inglismaal pandi heategevuslikule oksjonile koerte tehtud kunstiteosed

Koerte loodud kunstiteosed on Inglismaal pandud heategevuslikule oksjonile, et koguda raha Redcaris asuva loomapäästekeskuse jaoks.

Kunstiteosed valmisid Redcari loomapäästekeskuses mittetoksilise värvi, kile ja maapähklivõi abil, mida lakkudes koerad "maalida" said, vahendas BBC.

Keskuse juhataja Abigail Armstrongi sõnul oli nii tema kui vabatahtlike jaoks väga muljetavaldav, kui kaunid maalid koerad valmis said. "Me ei oodanud, et need nii head välja näeks," sõnas ta.

"Koerad armastavad ju maiuseid saada, nii et kui neil oli võimalus pähklivõid limpsida, olid nad väga elevil," lisas Armstrong.

Koerte loodud maaliteostega loodetakse koguda raha Inglismaal Redcaris asuva loomapäästekeskuse jaoks Autor/allikas: Saving and Rehoming Animals/BBC

Keskuse vabatahtlikud andsid maalivatele koertele ka artistinimed, näiteks Jimmy da Vinci ja Pepper Picasso.

Redcari loomapäästekeskuses on hetkel 15 koera, 23 kassi ja neli jänest. Aastas läheb erinevate kulude katteks 180 000 kuni 200 000 naela (ligi 236 000 eurot).

"Pandeemia on meie heategevust suurel määral mõjutanud - esimese koroonalaine ajal ei saanud me ühtegi looma uude koju saata ning me pole aasta jooksul saanud korraldada ka teadlikkust tõstvaid üritusi," rääkis Armstrong.

Keskus loodab 14. augustil lõppeva oksjoniga koguda vähemalt 500 naela.

