Bruce Springsteeni tütar sai olümpial hõbemedali

Muusik Bruce Springsteeni ja Patti Scialfa 29-aastane tütar Jessica Springsteen on osa USA ratsutamissõidu võistkonnast. Springsteen osales tänavu olümpial esimest korda.

Springsteeni sõnul helistas ta kohe pärast medali saamist oma perele. "Ma helistasin neile kohe Facetime'iga. Nad kõik lihtsalt hõiskasid rõõmust. Ma arvan, et me keegi ei saanud aru, mis juhtus," rääkis naine. "Nägin videost, et tervel perel olid USA meeskonnariided seljas ja ma sain aru, et nad olid väga-väga elevil."