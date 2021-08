Pühapäeval on ETV2 eetris kuus omanäolist armastusfilmi

19.30 "Armastusest" (Eesti, 2020)

Mees ja naine on juba aastaid abielus olnud. Kõik on talumatult tavaline ja lämmatavalt rutiinne nende argielu armastuse katedraalis. Midagi peab muutuma. Kas nad tunnevad ära, et nende kooselu ei ole juhus, vaid jumala plaan?

19.45 "Mõru armastus" (Rootsi, Soome, Poola, 2020)

Tuhanded inimesed koguvad aastaid raha, et osta pilet ristluslaevale Maksim Gorki, mis sõidab mööda emakest Volgat – räägitakse, et õnnetud leidvat sealt armastuse! Dokumentalistika elav klassik Jerzy Śladkowski teeb ühe taolise reisi kaasa, olles kolme nädala jooksul tunnistajaks, kuidas selle romantiliste legendidega ümbritsetud laeva pardal lapitakse murtud südameid ja sassis suhteid, otsitakse meeleheitlikult hingesugulast, kes elu teises pooles üha enam kummitavale üksindusele lõpu teeks.

21.15 "Heleni sünnipäev" (Eesti, 2017)

Keskealine Helen, kes pole ikka veel üle saanud oma abielu purunemisest, veetakse sünnipäeva puhul ööklubisse. Suutmata elule uut võimalust anda, lõpetab ta õhtu sissetungijana oma endises kodus.



21.30 "Free Range" (Eesti, 2013)

Veiko Õunpuu lavastajakäe all valminud "Free Range" - ballaad maailma heakskiitmisest - on lugu algajast kirjanikust, kes oma tüdruku raseduse tõttu peab väga kiiresti otsustama koha üle ühiskonnas. Aga ühiskond ja selle institutsioonid näivad mehele baseeruvat valele ja kodanlik elu tundub olevat täiesti ebainimlik ning ahistav. Millised on üleüldse ühe inimese moraalsed kohustused? Me näeme noort meest üritamas, vähem üritamas ja üldse mitte üritamas, aga täielikult loobumas me teda ei näe.

Kaader filmist "Free Range" Autor/allikas: kaader filmist

Produtsent Katrin Kissa, operaator Mart Taniel, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra. Peaosades Lauri Lagle, Jaanika Arum, Laura Peterson, Roman Baskin, Peeter Volkonski, Meelis Rämmeld, Rita Raave jt. Tootja Homeless Bob Production.

23.10 "Palmid lumes" (Hispaania, 2015)

Paralleelselt lahtihargnev lugu Hispaania perekonna kahest põlvkonnast, kelle saatus on seotud lummava Fernando Poo saarega Ekvatoriaal-Guineas. 1954. aastal saarele läinud peategelane Killian armub kakaoistandustöölise imekaunisse naisesse. Aastakümneid hiljem avastab Kiliani vennatütar Clarence, et onu on aastaid saatnud raha kellelegi Fernando Poo saarele, ja läheb hästi hoitud perekonnasaladust lahti harutama. Suurejooneliste kostüümide ja hingematvalt kaunite loodusvaadetega draama režissöör on Fernando González Molina.

Osades Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena García jt.

01.50 "Kass kukub käppadele: harjutusi Florianile" (Eesti, 1999)

Kass kukub käppadele: Harjutusi Florianile

Peter Hezogi lühifilmis sipleb noor mees (Hendrik Toompere Jr.) segaste naissuhete küüsis. Läbi öö autoga põgenedes otsib selgust ja rahu talle sokutatud audiokassetilt, mille tekst teda üha rohkem oma petlikku fluidumisse haarab.