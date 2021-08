Varalahkunud Aaliyahi muusika jõuab lõpuks voogedastusse

2001. aastal lennuõnnetuses 22-aastaselt elu kaotanud Aaliyahi kaks viimast ja kõige edukamat albumit pole legaalsete probleemide ja lauljatari pere tõttu aastaid kuulajatele kättesaadavad olnud.

20 aastat pärast Aaliyahi surma on lõpuks kõik osapooled üksmeelele jõudnud ning albumid "Aaliyah" ja "One in a Million" jõuavad lõpuks kuulajateni, nendest viimane juba 20. augustil.

Lisaks avaldatakse aasta jooksul ka näiteks muusika filmist "Romeo Must Die", kus ka Aaliyah ise näitles, ning ka kogumikud "Ultimate Aaliyah" ja "I Care 4 U".

Uuesti lastakse turule ka CD-d ja vinüülid, mis vähese kättesaadavuse tõttu järelturul kõrge hinna saavutanud.