Ithaka Maria ja Andrei Zevakin põrgatasid teineteisele muusikasoovitusi

t.A.T.u. "Nas Ne Dagoniat"

"See on album, mida ma ise ei ostnud, aga ma tahtsin seda ja mu ema kinkis mulle selle," meenutas Zevakin. "Nad tekitasid omal ajal palju furoori ja ma vaatasin, et statistiliselt olid nad ka väga edukad, tegid singlimüüke rohkem kui Eminem ja Madonna."

"Nii et Tatu album oli esimene album, mille sain ja kust pärinevad nende suurimad hitid."

Alice Cooper "Poison"

Ithaka Maria ostis esimese albumi kassetikujul. "Viru tänaval oli putkamajandus, kust sai Donaldi nätse, mille sees oli kleepekaid, ja muud kraami," meenutas Ithaka Maria. "Ostsin taskukalendri, mille peal oli bikiinides tütarlaps, ma ei tea, miks, siis nätsu, kus olid kleepekad ja Alice Cooperi albumi "Trash". Ma ei tea, kui originaal ja otse tehasest see oli tulnud, aga selle ma ostsin ja sealt meeldis mulle lugu "Poison"."

A Great Big World, Christina Aguilera "Say Something"

"Olen emotsionaalne inimene - kui on hea tuju, olen väga heas tujus, kui on halb tuju, siis olen omaette," rääkis Zevakin. "Kui olen selles fassis, kus on hästi raske olla, siis päästab mind muusika, ja neid lugusid, mis sellel hetkel aitavad, on palju."

"Mulle pigem meeldivadki rahulikud ja kurvema alatoonga laulud, need kõnetavad mind rohkem," lisas ta. "Mõtlesin, et kuna meid seob klaver, siis valisin siia klaveriballaadi."

Sparks "Talent Is An Asset"

Ithaka Maria läbi aegade lemmikalbum on bändi Sparks album "Kimono My House". "See bänd on minu läbi aegade lemmik. Võiksin öelda, et see on sünnist saati olnud minu lemmikbänd, mis on seda ka tänapäeval," tõdes Ithaka Maria.

"Minu jaoks on see tantsumuusika. See on muusika, mis on minu muuusikalist kujunemislugu üles ehitanud ja hästi palju mind mõjutanud - rikas harmoonia, meloodia, teatraalsus."