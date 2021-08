Ida-Inglismaa linnades ilmus hoonete seintele Banksy stiilis kunst

Uusi grafitikunstiteoseid on märgatud nii Gorlestonis, Great Yarmouthis kui ka Lowestoftis, kirjutas BBC.

Üks teos kujutab last üles kaevatud tänavanurgal, teine aga inimesi bussipeatuse kohal tantsimas ning kolmas kraanat istumispingi kohal.

Kuigi Banksy teatab tihti enda töödest näiteks Instagramis, siis neid töid ta hetkel sotsiaalmeedias enda omaks pole tunnistanud.

Bournemouthi kunstiülikooli professor ja Banksy ekspert Paul Goughi sõnul on need suure tõenäosusega Banksy tööd või siis väga head koopiad. "Banksy on ilmselgelt nautinud puhkust Ida-Inglismaal," ütles Gough. "Need on väga professionaalsed teosed - värvitöö on talle omane, joonistatud on väga täpselt ning isegi tantsusamme on veenvalt kujutatud."

Kunstiteos Great Yarmouthis, mida arvatakse olevat Banksy tehtud Autor/allikas: Andrew Turner/BBC

"Nagu Banksy puhul ikka, on kontekst tema teoste juures oluline. Ta valib hoolikalt, kuhu joonistada, ning need kolm teost on väga heades asukohtades," lisas Gough.

"Need kolm joonistust kõnetavad erinevaid generatsioone: lapsi, vanureid ja ka neid, kes pärast 18 kuu pikkust karantiini lõpuks välja pidutsema on saanud. Võib-olla sümboliseerib kangiga laps seda, et oleme lõpuks pandeemiast välja pääsemas."