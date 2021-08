Peresõbraliku toitlustuskoha märgisele kandideerib 39 restorani

Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja Triinu Singi sõnul on peresõbraliku märgise väärilised kõik toidukohad, kes selleks soovi avaldasid. "Toidukoha enda soov saada peresõbraliku märgise vääriliseks on juba esimene märk sellest, et lastega peredest hoolitakse ja neid märgatakse ning seda suurem on rõõm, et kampaania esimesel aastal tuli meie algatusega kaasa nii palju toidukohti üle kogu Eesti," ütles Sink.

Liidu hiljutise küsitluse kohaselt hindavad lastega pered väljas süües enim peresõbralikku teenindust ja positiivset suhtumist lastega peredesse nii restorani töötajate kui ka teiste külastajate poolt. Oluliseks peetakse ka mitmekesist ja tervislikku menüüd, lapsesõbralikku ruumilahendust, vaba aja veetmise võimalusi ning tasakaalus hinna ja kvaliteedi suhet.

"Perede külastused aitavad meil lahti mõtestada, mida täpsemalt üks peresõbralik restoran või kohvik endast kujutab ning muuta lastega peredele toidukoha valimine võimalikult lihtsaks. Ühtlasi loodame, et suudame märgisega nügida ka Eesti ühiskonda laiemalt peresõbralikkuse suunas," lisas Sink.

Toidukohtade hindamine kestab kuni 15. augustini. Hindamisel võtavad pered arvesse, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse klienditeenindus, menüü, ruumilahendused, ligipääsetavus ja parkimine, kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju ning vanematele mugavad võimalused laste eest hoolitsemiseks. Peresõbralikud Eesti toidukohad hõikab Eesti Lasterikaste Perede Liit välja sügisel.

Peresõbraliku toitlustuskoha märgisele kandideerivad järgmised toidukohad:

1. ToGo Sushi

2. BabyBack Ribs & BBQ Tabasalu

3. Rohelise Maja Kohvik

4. Lore Bistroo

5. Lucca

6. SNOOB resto

7. Noarootsi Lokaal

8. Ugandi Resto

9. Kohvik Spargel

10. Harju Oru kohvik

11. Kohvik Julius

12. VAGA MAMA Tartu

13. Saaremaa Veski

14. MEAT Resto & Butchery

15. Restoran Mantel ja Korsten

16. Padise Kastell

17. Loft & Ürdid

18. Restaurant Very Thai

19. Kolm Sibulat

20. La Prima Pizza Vanalinn

21. Rohuaia kohvik

22. Georg Ots Spaa hotelli restoran

23. Amarillo Restoran

24. Vihula Mõis

25. MACK BAR-B-QUE

26. Kalev Spa Hotell ja Veekeskuse Restoran Allee

27. Restoran MOON

28. Tulivee rannarestoran

29. GMP Clubhotel & Pühajärve restoran

30. Strand SPA ja Strand SPA ja Konverentsihotell

31. Restoran Nero

32. Soo Uulits Tänavagurmee

33. Restoran Pann&Kook

34. Ristorante Flavore

35. Mack Bar-B-Que BeachClub

36. Mack Bar-B-Que Mustamäe

37. Mack Bar-B-Que Rocca al Mare

38. City Grill House

39. Restoran SÖE