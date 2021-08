Kuressaares toimuvad 25. korda merepäevad

Merepäevade laadamelu kõrval on sel aastal üheks teemaks mereturvalisus. Seoses sellega tegid Saaremaa vabatahtlikud merepäästjad nädalaga meritsi tiiru ümber Saaremaa. Kokku külastati 35 väikesadamat. Neljas sadamas korraldati seoses merepäevadega ka kontserdid ja vabatahtlikud merepäästjad jagasid kogemusi mereturvalisusest.

"Mis puudutab nüüd merepääste vaatevinklist, ehk meie seisukohta sadamatest, siis see seisukoht on suhteliselt positiivne. Investeeritud on väikesadamatesse piisavalt palju, rääkis Saaremaa vabatahtlike merepäästjate juht Maidu Lempu "Aktuaalsele kaamerale".

"Jah, võiks norida erinevate väikeste pisiasjadega, et ehitustel ei taheta arvestada sellega, et slipid võiksid olla pikemad ja vette ulatuvamad, kui vee tasapind on maas. Et ulatuksid ikkagi haagised ja paadid vette. See on võib olla see koht, mida võiks välja tuua. Aga sadamad on ikkagi väikealuseid täis ja neid kasutatakse. Üldiselt on päris positiivne see hinnang," lisas ta.