Martin Garrix, G-Eazy ja Sasha Alex Sloan avaldasid uue loo "Love Runs Out"

Uus lugu räägib armastuse hääbumisest ning sellest, mis saab siis, kui see lõpuks otsa saab, kirjutatakse pressiteates.

"Ma olen Geraldit väga kaua teadnud ja oli viimane aeg, et me koos loo välja annaksime. Sashal on imeline hääl ja ta andis loole väga palju juurde. See lugu on minu jaoks midagi teistsugust ja ma loodan, et teile meeldib see," sõnas Garrix.

Garrixi eelmine lugu "We Are The People" valmis koostöös bändist U2 tuntud muusikutega Bono ja The Edge ning see oli jalgpalli EM-i tunnuslugu.