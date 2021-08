Muusik The Weeknd avaldas reedel singli "Take My Breath" koos muusikavideoga.

"Take My Breath" on esimene singel, mille The Weeknd enda uuelt, peagi ilmuvalt albumilt avaldas.

Diskorütmides kulgevale singlile on valminud ka muusikavideo, kus The Weeknd hämaras klubis pidutseb. Videole on lisatud ka epilepsiahoiatus.