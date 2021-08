Anne Sepping: viipekeeletõlke läheb vaja ka operatsioonidel

Kurtide vanematega üles kasvanud Anne Sepping töötab eesti viipekeele tõlgina. Ta tõdes, et tõlkide tööpäevad on üsna mitmekesised ning viimasel ajal on eesti viipekeelde hakatud ka laule tõlkima.

"Ega viipekeeletõlgi töö on kord juba selline, et sul võib päeva jooksul olla väga mitu erinevat situatsiooni. Kord üks keeruline päev oli selline, et päeva jooksul oli kaks matust ja õhtul oli juubel. See oli küll emotsionaalselt keeruline," rääkis Sepping saates "Ringvaade suvel".

Ta lisas, et on tõlkimas käinud ka näiteks teatrilavastustel ja operatsioonidel.

"On teatud operatsioonid, mille puhul tuleb kurdile operatsiooni käigus selgitada või öelda midagi, mis on hästi oluline," märkis Sepping.

Hiljuti tegi ta ka muusik Marek Sadama kahele loole eestiviipekeelse tõlke.

"Minu jaoks oli see äärmiselt vahva ja kena kogemus ja loomulikult väljakutse ka. Esiteks, et mõelda see viipekeelde – see on ka ettevalmistus, ma kuulasin seda lugu väga palju kordi – ja kuidagi, kui ma olin seal kaamera ees, siis mul ei tekkinud krampi," sõnas Sepping ja lisas, et oleks ka edaspidi valmis laule eesti viipekeelde tõlkima.