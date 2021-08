Gameboy Tetris avaldas videosingli "Incognito"

Loo produtsendid on Kaspar372 ja Otoroshi, kitarri mängis Raul Ojamaa, viiulit Serj Solo ja taustavokaale laenas laulja Elina Born. Õhinal oodatud lugu ilmus koos filmiliku muusikavideoga, mille idee autorid on režissöör Janar Aronija ja Get Shot Films.

Gameboy Tetris kannab igapäevaselt mitut eri rolli – isa, laulja, räppar, raadiosaatejuht ja mõnikord isegi näitleja. Osa muusikasõpradele on ta tuntud bändide Gorõ Lana ja Catapulta liikmena, teised teavad muusikut ansambli 5MIINUST ridadest või koos Nubluga ilmunud lugudest "für Oksana", "Tamburiin (feat. Buck Fuddi)", "Paraadna (feat. Raul Ojamaa)" ja "Biology (feat. Cartoon)".

Gameboy Tetris on jõudnud koostööd teha teistegi trendikate kodumaiste artistidega. Nii on kuulajate kõrvu paitanud Clicheriku & Mäxiga koos ilmunud singel "Maakas" ja Villemdrillemiga välja antud lugu "Soolane Värska". Soolokarjääriga alustamiseks andis artistile inspiratsiooni soov luua muusikas vaheldusrikkust, ületada piire ja end mitte liigselt raamidesse panna.

Uues muusikavideos "Incognito" saab artisti näha portjeena, kes unistab kuumal südasuvel tööpostil olles hoopis millestki muust kui tööst, et mitte mingi hinna eest suvest veel loobuda. Ühe lemmikhetkena muusikavideost meenutab Pavel pika päeva lõpus hotelli treppidel filmitud tantsustseeni.

"Just sel hetkel, kui ma kogu oma viimase energia kokku võtsin ja tantsima hakkasin, viskas võttemeeskond mind ootamatult rannapallidega, mis oli täiesti juhuslik, aga kukkus super ägedalt välja," meenutas Gameboy Tetris.

Gameboy Tetrise esimene soolosingel "Incognito" ilmus koostöös Warner Music Balticsi ja Smuuv Recordsiga.