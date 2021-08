Måneskin ja Iggy Pop avaldasid uusversiooni loost "I Wanna Be Your Slave"

Iggy Pop ja Eurovisiooni võitnud Itaalia bänd Måneskin avaldasid uue versiooni bändi loost "I Wanna Be Your Slave".

Originaalversioon laulust ilmus Måneskini teisel stuudioalbumil "Teatro d'ira: Vol. I" ning jõudis näiteks briti edetabelis kümne populaarseima loo hulka.

"See, et Iggy Popile meie muusika meeldib ja ta tahab meiega töötada, on väga suur au," ütles bänd. "See oli väga liigutav näha teda laulmas meie lugu "I Wanna Be Your Slave". Samuti oli see väga võimas näha nii suurt artisti olemas nii avatud ja sõbralik."

"Me kõik kuulasime teda üles kasvades ning just tema inspireeris meid bändi tegema. Me ei suuda siiani uskuda, et meil oli võimalus temaga tuttavaks saada ja koos muusikat teha."