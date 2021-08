Wateva avaldas debüütalbumi "Disposable Society"

"Disposable Society" on postapokalüptiline kontseptalbum, mille eesmärk on tuua tähelepanu tarbimisele ning sellele, kuidas see inimkonda ja planeeti Maa pikas perspektiivis mõjutab.

Albumi nime saamise lugu ulatub aastasse 2019, mil koos Mannaga albumi nimilugu "Disposable Society" kirjutati. WATEVA liikmed Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde kujutasid ette maailma 1000 aasta pärast, kui kõik on raisatud, on võimunäljas korporatsioonid, poliitika ja keskkonnareostus, puuduvad riigipiirid

"Kui olime Mannaga stuudios, hakkasime rääkima kliimast ja praegusest olukorrast maailmas üleüldiselt. Iga albumil olev lugu esindab hetke kellegi elust, mis tulevikumaailmas veel endiselt Maa peal olemas on ja jutustab erinevatest perspektiividest lühikesi lugusid," rääkis Hugo Martin Maasikas.

Album on saanud mõjutusi ka viimase kahe aasta jooksul maailmas toimunust – seletamatust ilust keset kaost, nagu muusikud seda tõlgendasid –, mis neid albumi kirjutamise ajal inspireeris.

"Disposable Society" koondab 13 eriilmelist lugu, mis moodustavad helikandjat järjest kuulates tervikliku kõlapildi. Maasikas ja Säde lasid end albumit kirjutades loomingulistest piiridest vabaks - lisaks Watevale omastele energilistele house-muusika elementidele kostub albumil nii melanhooliat ("Marabù") kui ka techno ("Burn Out") ja erinevate kultuuride mõjutusi. Albumil teevad vokalistidena kaasa Manna, NOËP, Karl Killing, Emily J, Asena, Daniel Levi, Stefan ja Donkong.

Wateva debüütalbumi "Disposable Society" esitluspidu on plaanitud toimuma sügisel. Reedel, 6. augustil kell 20.00 toimub Wateva Instagrami vahendusel elektrooniline esitluspidu, kus muusikud mängivad livestream'i ajal ette albumi materjali ning vastavad fännide küsimustele.