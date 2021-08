Paris Hilton alustas oma kokasaatega

Netflixi jõudis uus kokasaade "Cooking with Paris", kus Paris Hilton tuntud inimesi endaga kokkama kutsub.

Kuueosalises saatesarjas on Hiltoni külalisteks Kim Kardashian West, Demi Lovato, Saweetie, Nikki Glaser ja Lele Pons, kirjutab The New York Times.

Üheskoos tehakse süüa ja istutakse seejärel Hiltoni kodus laua taha äsja valmistatud einet nautima.

Hilton ei pelga sarjas näidata neid hetkigi, kus toidutegemine kõige paremini välja ei tule. Ka ütleb ta, et ei ole tegelikult ise kuigi hea kokk.

Valmistatavate roogade seast leiab nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid retsepte.