Charli XCX alustab BBC-s muusikateemalise taskuhäälinguga

Laulja Charli XCX teatas, et alustab BBC Sounds platvormil taskuhäälinguga "Charli XCX's Best Song Ever".

Esimene osa jõuab BBC Sounds lehele esmaspäeval, 9. augustil ning selles vestleb Charli XCX sõprade ja kuulsate külalistega ja uurib, millised lood nende elusid kõige rohkem mõjutanud on.

Taskuhäälingu esimese hooaja külaliste nimistus on näiteks Beabadoobee, Mark Ronson, Tove Lo, Christine and the Queens ja Caroline Polachek.

"Tahtsin teha enda taskuhäälingut, sest armastan inimestega rääkida ja avastada, milline emotsionaalne side neil muusikaga on," ütles Charli XCX. "Laulud, mis meid teated eluhetkedes saadavad, võivad neid kogemusi veelgi võimsamaks teha ning ma tahtsingi teada saada, mis hetked ja lood need minu lemmik loomeinimeste jaoks olnud on."