Vennaskond annab Hiiu pubis selle suve ainsa täispika klubikontserdi

"See on märkimisväärne esinemine meie selle suve kontserdigraafikus," lausus bändi liider Tõnu Trubetsky, märkides, et tegemist on Vennaskonna selle suve ainsa täispika klubikontserdiga.

"Me oleme sel suvel mänginud festivalide vabaõhulavadel üle Eesti, käinud ära lausa Kihnu saarel, mis on olnud väga tore," vaatas kitarrist Allan Vainola Vennaskonna suvele tagasi.

Vainola lisas, et kuna Vennaskond on kirjutanud ja salvestanud nii paarsada pala, siis on temalegi teinekord üllatav, milliseid laule soovitakse kontsertidel kuulda.

"Kuid festivalidel on meie esinemisaeg piiratud, mistõttu olen pidanud pärast andma fännidele aru, miks me ühe või teise loo mängimata jätsime," nentis Trubetsky. "See teebki meie klubikontserdi võrreldes festivaliesinemistega eriliseks, et saame intiimses atmosfääris mängida rohkem lugusid ja valida kavasse lisaks hittidele ka mitmeid fännilemmikuid, mida me päris iga kord ei mängi."

"Sellised soolokontserdid, nagu nüüd reedel Hiiu pubis, võimaldavad meil fännidele vastu tulla, mängida nii "Pille-Riini" kui ka vähemtuntud, kuid kuulajate seas samavõrd hinnatud lugusid," ütles Vainola.