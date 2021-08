Merineitsina ujuv Merle Liivand juhib tähelepanu ookeanides olevale reostusele

"Ma hakkasin ujuma maailmarekordeid ilma käsi kasutamata, sest loomad ei saa ju oma uimesid kasutada, kui nad plastikusse või kalavõrku kinni jäävad. Minu idee on tuua tähelepanu mikroplastikule ja kõigele sellele, mis ookeani hapnikusisaldust mõjutab," rääkis Liivand saates "Ringvaade suvel" ja lisas, et ookeanide olukord on murettekitavalt halb.

Oma tegevusega on Liivand ka palju tähelepanu äratanud ning ta on nimetatud ookeanide suursaadikuks. See tähendab näiteks, et ta peab käima koolides teavitustööd tegemas ja lastele selgitamas, mis on kliimamuutus, mis on plast jne.

Liivandi töö on juba ka tulemusi andnud – näiteks saab nüüd rannas plastpudelite mahaviskamise eest trahvi.

Liivand plaanib merineitsisabaga ujumisega ka edaspidi jätkata, sest esile on kerkinud ka konkurent, kes tema rekordit üle lüüa tahab.