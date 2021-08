Billie Eilishi vend Finneas annab välja debüütalbumi

Finneas andis uudisest teada vahetult pärast oma uue videosingli "A Concert Six Months From Now". Loole tehtud video lavastas Sam Bennett, vahendab NME.

Finneas on mänginud bändis The Slightlys, oma debüütsingli "New Girl" avaldas ta 2016. aastal, 2019. aastal ilmus debüüt-EP "Blood Harmony".

Lisaks õele Billie Eilishile on Finneas produtseerinud muusikat ka näiteks Selena Gomezile, Camila Cabellole.

Ta on kokku võitnud kaheksa Grammy-auhinda, sealhulgas aasta parima albumi ja aasta produtsendi kategoorias oma töö eest Eilishi 2019. aasta debüütalbumil "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"