Raatuse koolis võeti üles "Tähtsate ninade" esimene stseen

Kuigi on koolivaheaeg, pidid Tartus osad lapsed kolmapäeval seljakotid selga panema ja kooli minema. Siiski mitte õppima, vaid hoopis näitlema, sest filmide "Supilinna salaselts" ja "O2" tootjal on käsil uus koguperefilm "Tähtsad ninad", mille filmivõtted on Tartus toimunud juba kaks nädalat.