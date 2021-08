Tony Bennett ja Lady Gaga annavad koos albumi välja, ilmus ka esimene lugu

Kümne looga album kannab pealkirja "Love For Sale" ja jõuab kuulajateni 1. oktoobril, kirjutab Consequence.

Üks albumitel kõlavatest lugudest on "I Get a Kick Out of You", mille artistid ka juba avaldasid.

"Love For Sale" saab olema Bennetti viimane album. Tema ja Gaga eelmine album "Cheek to Cheek" ilmus 2014. aastal ja tõi Bennettile ka Grammy võidu.