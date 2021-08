AstraZeneca vaktsiini loonud teadlase järgi tehti Barbie-nukk

Gilbert tunnistas, et alguses tundus idee tema nukust talle veider, kuid loodab, et see inspireerib lapsi. "Ma loodan, et minu nukk aitab lastel avastada karjäärivalikuid, millest nad veel teadlikud pole," ütles ta.

Gilbert alustas AstraZeneca vaktsiini välja töötamist 2020. aasta alguses, kui koroonaviirus Hiinas levis. Nüüd on see kõige levinum vaktsiin maailmas, mida on saadetud rohkem kui 170 riiki.

Gilberti moodi Barbie on üks viiest nukust, mis on loodud selleks, et avaldada austust teaduse-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikaalal töötavatele naistele.