Raivo E. Tamm jt ujusid Haapsalust Österbysse

Raivo E. Tamm tõdes, et avamerd ta ei pelga, sest avaveeujumise kogemust on juba tänu triatlonile üksjagu selja taga.

"Ma mäletan, kui me alustasime Otepääl ja läksime Pühajärve ujuma, siis tuli täpselt selline tunne, et ma olen jälle 14 ja ujun oma isaga Saaremaal meres. Seal sai lapsena käidud ja seda avamere hirmu mul ei ole," rääkis ta saates "Ringvaade suvel" enne seda, kui paarikilomeetrise teekonna Österbysse krooli ujudes ette võttis.

Kõik ujujad jõudsid edukalt finišisse.

"Väljas ujumine on ikka hoopis midagi muud. Üks asi on ilus ilm ja loodus – kes tulemuse peale ei taha, vaatab võib olla vahepeal kõrval pardipere. Loodus teeb meile ka raskemaid tingimusi – kord on laine, kord on tuul, vihm on," märkis Kristiina Arusoo.