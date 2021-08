Brooklyni räpiveteran Jeru The Damaja esineb EHHF-il

EHHF tähistab sünnipäeva kolm päeva kestva programmiga, kust ei puudu nii tulevikutähed kui ka raudvara ning Brooklyni tänavatel alustanud Jeru on hiphopi tõeline klassik. Aastal 1992 Gang Starri albumil "Daily Operation" üles astunud mees on omas žanris jäänud prominentseks tänase päevani. Jeru debüütalbumit "The Sun Rises In The East" on nimetatud läbi aegade üheks parimaks hiphop albumiks. Kiidusõnu on pälvinud ka tema hilisemad katsetused trummi ja bassi produtsentidega.

Viimaste kodumaiste nimedena on EHHF-i programmi lisandunud A-Rühm, Azma, säm, Maxtract, Karmo ja Küberünnak, Rikošett, Marmormaze, Eutanasiyah, NKN, RV ja KLAUS, Kriipsu-Uku, Valevxll ja Jyrise.

Festivalil astuvad üles ka Cledos (FI), 5MIINUST, Genka & DEW8, reket, Pitsa, Väike PD, villemdrillem, pluuto, KiROT, Põhjamaade Hirm, Bad Art, OKYM, Heleza, Clicherik & Mäx, SIP€LGA14, manna, Lukamon, Lil Till, kaw, margiiela, L6ke, marp$, Fanta Stika, TopsiJumal ja benakanister. Samuti tuleb EHHF-i sünnipäevaks kokku eriprojekt Ühendatud Inimesed 2.0 koosseisus Chalice, Tommyboy, Spoom, Krick, Ain Nuffin ja Typicalflow.