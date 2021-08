Rock-ooper "Johnny" jaoks kerkis Tartusse Eesti suurim vabaõhulava

Lava pikkus on 64 meetrit ning näitlejad mängivad kolmel korrusel. Lavalist tegevust jäädvustavad etenduste ajal ka kaameramehed, kelle ülesvõetu projitseeritakse lavale paigutatud ekraanidele. Nii saavad etendust mugavalt jälgida ka need, kes lavast kaugel istuvad.

Johnny osatäitja Franz Malmsten tõdes saates "Ringvaade suvel", et suur lava ja kaamerad teevad mängimise mõnevõrra keerukamaks, sest mängida tuleb samaaegselt nii publikule kui ka kaameratele.

Lugu ise on aga paljudele tuttav, sest "Johnnyt" mängiti ka 80ndatel.

"See muusika on olemas 80ndate alguse väga tuntud ja kõmulisest rock-ooperist "Johnny", mis omal ajal keelait ära, sest ta rääkis vabadusest ja valikutest ühe noore inimese elus, kes on teistmoodi. Aastal 2021 me kasutame sedasama "Johnny" originaalmuusikat, aga natuke on muudetud viiteid ja vihjeid tänapäevaseks," rääkis lavastaja Ain Mäeots, lisades, et lavastuse tegevus toimub 24 tunni jooksul.

Lavastuse juures lööb kaasa ligi sajaliikmeline meeskond, kelle seast leiab nii näitlejaid, koorilauljad kui ka lavatöölisi.

Lavastust mängitakse augustis Tartu laululaval.