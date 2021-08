Sack von Soundil kõlab Gunnar Grapsi 70. sünnipäevale pühendatud kontsert

Eesti taasiseseisvuspäeval, 20. augustil leiab aset ainulaadne Gunnar Grapsi 70. sünnipäevale pühendatud kontsert, mis toimub Sack von Sound festivalil Saku mõisapargis. Vanameistri armastatud lugusid esitavad solistid Vaiko Eplik, Kristjan Kasearu ning Gerli Padar koos ÜENSO rokk-orkestriga, dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhtimisel.

Kontserdil tulevad esitusele Gunnar Grapsi lood tema pikaajalise karjääri ajast. Lisaks kuulsa hevimehe ("raudmees") imagole soovitakse näidata Grapsi kui mitmekülgset lauljat ning laulukirjutajat, kelle looming on laiapõhjalisem kui rokkmuusika, mille poolest ta end rahva südamesse on kirjutanud. Muusikat kõlab beat muusikast, bluusist, diskost, funky'st ning rokk- ja hevimuusikani. Kavas saab kuulda tema suurimad hitte "Valgus", "Raudmeest", "Üks imelik masin" ja "Tühjad pihud".

Kontsert üllatab sellega, et legend ise esitab laval koos orkestriga ühte oma põhihittidest. Seda aga mitte traditsioonilisel kujul, antud väljakutse aitab ellu viia tänapäevane tehniline võimekus. "Kuidas see kõik aga täpselt aset leidma hakkab, selleks peab publik ise kohale tulema – loodame kuulajaid sellega positiivselt üllatada ning leiame, et antud suurkuju kontsert on ideaalne viis vastu võtmast taasiseseisvuspäeva," ütles korraldaja Tõnno Piigli.