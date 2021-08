Makedoonias elav britt õppis ühe kuuga eesti keele selgeks

"Mul oli väga huvitav uue projekti jaoks uut keelt õppida. Ma teadsin, et Speaklys on eesti keel ja ma tahtsin seda rääkida, sest see on väga ilus keel," rääkis Simcott saates "Ringvaade suvel".

Samas tõdes ta, et keele õppimine oli üsna keeruline, sest eesti keele grammatika pole just kergemate killast. Interneti vahendusel oli talle aga abiks eesti keele õpetaja, kes raskustest üle aitas saada.

"Ma tahan reisida Eestisse ja rääkida ka seal eesti keelt," kommenteeris Simcott, kuidas ta edaspidi eesti keelt kasutada plaanib.