Lilli Jahilo: kõik tunnevad, et on terve elu jagu dresse ja retuuse ära kandnud

Lilli Jahilo klientide arv on hüppeliselt kasvanud ning ta tõdes "Vikerhommikus", et on olnud väga huvitav hooaeg. "Sel kevad-suvel on huvitav olukord olnud. Mina oma 11-aastase ettevõtja elu jooksul polegi sellist näinud. Oleks justkui elu pärast või enne katku, tohutu möll käib," rääkis Jahilo. "Inimestel on väga suur huvi üritustele minna, kõik on spontaansed - homseks-ülehomseks on kleiti vaja, järgmisel nädalal on pulmad, ülejärgmisel toimub midagi järgmist suurt. Aga see seab ka meid surve alla, sest peame olema valmis kiirelt reageerima."

Mood on Jahilo sõnul aastaga palju muutunud. "Suvi on selline aeg, kui keegi ei taha retuuse enam näha. Samas aasta tagasi, kui koroona algas, hakkasime maske tegema ja müüma, paljud käisid ateljees maskidel järgi ning 99 protsenti inimestest olid dressid või retuusides," meenutas ta. "Siis mõtlesin küll, et issand jumal, kas pean hakkama nüüd dresse või retuuuse disainima. Aga selleks kevadeks on see täiesti muutunud. Kõik tunnevad, et on terve elu jagu dresse ja retuuse ära kandnud ja nüüd tahaks jälle kleite kanda."

Koroonaaeg on Jahilo sõnul kinnitanud, et alati tasub oma plaanides paindlik olla. "Alati on suur plaan ja visioon, aga tegelikult tuleb aega suhtuda tunnetuslikult," rääkis ta. "Minule tegelikult on see koroonaaeg meeldinud. Mulle meeldis see rütmihäire, mille see tekitas. Kui oled igal aastal tsüklis oma tööde ja tegemistega, siis oli see väga vabastav, et ühel kevadel sai teha midagi teisiti. See oli huvitav ja vallandas uued energiad. Oli aega mõelda asjadele, mille jaoks kunagi aega polnud. Nii et ei ole halba ilma heata."

Kuldnõelale nomineeritud Jahilol tuleb töökas sügis. "Sügisel moes uute alguste aeg. Elu läheb uuesti käima," ütles ta. "Minu enda jaoks tähendab see ühte - jõuab kätte oktoober, mil pean olema valmis jõudnud uue kollektsiooni, sest olen Kuldnõelale sel aastal nomineeritud. Mul seda kollektsiooni pole, isegi mitte paberil, nii et sügise tulek seostub ärevustundega."

"Võiksin panna lavale midagi, mida olen varasemalt loonud, aga sisemine kunstnik minus tahab ikkagi midagi uut lavale saata või näidata," nentis ta. "Mõtteid on omajagu koondunud. Mulle endale pakub selleaastane idee väga suurt huvi. Loodan, et saan selle piisavalt hästi realiseeritud. Andsin endale lubaduse, et alustan sellega sel nädalal, et oktoobris oleks midagi uut näha."