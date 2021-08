Coachella 2023. aasta festivali peaesineja on Frank Ocean

Coachella festivali korraldajad kinnitasid, et 2023. aasta festivali peaesineja on Frank Ocean.

Ocean pidi Coachellal esinema 2020. aasta suvel, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu lükati üritus edasi.

Coachella üks korraldajaid Paul Tollett ütles intervjuus LA Timesile, et Oceani esinemise kinnitamine on mõeldud kingituseks fännidele, kes festivali edasilükkumistega on pidanud leppima.

Frank Ocean pole kontserte andnud alates 2017. aastast.

Järgmine Coachella toimub praeguste plaanide kohaselt 2022. aasta aprillikuus, hetkel on kinnitatud artistide nimistus muuhulgas Rage Against The Machine, Travis Scott, Megan Thee Stallion ja Doja Cat.