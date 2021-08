Kristel Aaslaid ja Eik põrgatasid teineteisele muusikasoovitusi

Fleetwood Mac "Silver Springs"

"Ma ei tea, miks, aga ma suhestun Stevie Nicksi ja tema vokaaliga ja mulle tema hääl ja kõik temas meeldib," rääkis Kristel Aaslaid. "Mul on mingi äratundmine temas ja selles vokaalis ja selles, kuidas ta seda esitab. See lugu resoneerus minuga nii palju, et ma vahepeal iga kord autosse istudes üürgasin seda kaasa laulda."

Matt Maltese "Little Person"

Viimaste aastate suur avastus on Eiki jaoks olnud Matt Maltese. "Mulle üldiselt meeldib muusika, mis on suur nutumuusika ja õnneks avastasingi artisti nagu Matt Maltese," rääkis Eik. Kuigi lugu on cover, tegi Maltese loost Eiki sõnul veelgi parema versiooni.

Levski "Desires"

Kostja Tsõbulevski bändi Levski lugu "Desires" on Kristel Aaslaiu sõnul varju jäänud. "Kõik peaks neid kuulama. See lugu on pärl ja üleüldse see bänd on täielik pärl," ütles Aaslaid.

Mount Kimbie ft. Micachu "Marilyn"

Eik rääkis, et sügis on tema jaoks väga inspireeriv aastaaeg ning vihmase perioodiga seostub tal Inglismaa duo Mount Kimbie album "Love What Survives". Vihma meenutab talle sellelt albumilt enim lugu "Marilyn".

Foo Fighters "I Should Have Known"

Aaslaid nägi Foo Fightersit Leedsi festivalil, kus oli pisarateni liigutatud. "Olen Foo Fightersit kaks korda näinud ja pean ütlema, et nende kontserdid on olnud mõlemal korral väga head koos selle energia ja muusikaga," rääkis Aaslaid.

Tema üks lemmiklugusid bändilt pärineb albumilt "Wasting Light". "See album sidus kokku selle, miks nad mulle meeldivad," ütles ta.

Jungle "Beat 54 (All Good Now)"

Eiki jaoks on üks kõige erilisemaid kontserdikogemusi olnud tema ühe lemmikbändi Jungle kontsert, kus tal õnnestus muusikuid ka isiklikult kohata. "Ootasime Luurel Vargaga pärast kontserti veel tund aega ja Jungle tuli välja suitsule. Tegime pilti, andsin neile oma albumi ja kuna mul polnud autogrammi millegi peale võtta, siis võtsin taskurätiku peale," meenutas Eik. "Kui on tantsumuusikat vaja, siis Jungle sobib hästi."