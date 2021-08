Sel nädalavahetusel algama pidanud nublu "Kohviku tuur" lükkub järgmisesse aastasse. Korraldajad annavad teada, et kõik juba soetatud piletid kehtivad automaatselt ka järgmisel aastal.

"Eelmisel nädalal lühikese etteteatamisega vastu võetud piirangud avalikele sündmustele on pannud meid keerulisse olukorda, mis ei võimalda meil tuuri vastavalt suve alguses planeeritule ellu viia. Meie soov on pakkuda publikule kontserdikogemust, kuhu kuuluvad üllatused, tipptasemel tehniline produktsioon ning loomulikult mõnus ja turvaline olemine. Teisisõnu kõik see, mis veel nädalapäevad varem täiesti teostatav näis," ütles kontsertkorraldusagentuuri PS Music Events pressiesindaja Liisa Lahtmets.

"Nõnda lühikese etteteatamise puhul pole masstestimise planeerimine jätkusuutlik, sest me ei tea, mis piirangud võivad kehtida näiteks kuu aja pärast, mil oleks pidanud toimuma tuuri viimane kontsert. Info on pidevas muutumises ning sellest ka raske südamega vastu võetud otsus antud tuur edasi lükata," lisas Lahtmets.

Kultuuri- ja sündmuskorralduse sektor sai Lahtmetsa sõnul uute piirangutega taas korraliku hoobi. "Loodetavasti on see n-ö korraldamise paus sel korral veidi lühem kui eelmiste lainete ajal ning suurkontsertide edasilükkamistega aitame omalt poolt kaasa sektori kiiremale taastumisele ja vähendame võimalikku viiruse levikut. Senikaua jätkame enda sügiseste tegevuste planeerimisega sedasi, et koroonatõendi omanikud saaksid meie sündmustest osa võtta," ütles ta.

Nublu "Kohviku tuuri" uued kuupäevad:

13. august 2022 – Rakvere Vallimägi

20. august 2022 – Kuressaare Lossihoov

27. august 2022 – Tartu, ERMi parkla

2. september 2022 – Tallinn, Telliskivi Loomelinnak

Kõik juba soetatud piletid kehtivad automaatselt samas linnas toimuvatel kontsertidel 2022. aastal. Uute kuupäevade mittesobivuse korral on võimalik Ticketeri ja Piletilevi pileteid tagasi osta kuni 16.08.2022. Lisainfo leiab aadressil www.kohvikutuur.ee.