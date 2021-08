Lasnamäe festival meelitas kohale nii pirukasõbrad kui ka vaktsiinihuvilised

Tund-poolteist pärast pirukafestivali algust võis tõdeda, et pirukad on populaarne kaup, sest paljudel lettidel oli selleks ajaks kaupa juba üsna hõredalt järele jäänud.

"Oli loomaliha südamega, oli lihaga - lamba- ja loomalihaga. Kõik on mahe, on Saaremaalt, täidised. Siis kanalihaga," kirjeldas müüja Ilja Tšegotov "Aktuaalsele kaamerale".

Ta ütles, et koroonaaeg on olnud raske, kuid pagaritöökoda ja köök töötavad edasi. Uusi kliente leiti ka pirukafestivalilt

"Saame hakkama, aga on raske. Ei saa öelda, et on lihtne. Teeme seda, mida saame," sõnas Tšegotov.

Pirukafestivalil leidus pea kõike - küünlaid, keraamikat, maiustusi, suhkruvatti. Kõige rohkem osteti ikka pirukaid.

"Ma valisin absoluutselt kõike, mida ma siin proovida sain, ainult kilu ma ei soovinud. Kala mulle ei meeldi, aga kõike muud tuleb ikka ära proovida," rääkis Mati.

Kõige pikem järjekord oli vaktsineerimisbusside juures. Põhiliselt oli noorem rahvas, aga oli ka vanemaid inimesi. Vaktsineerimiseks polnud vaja end varem kirja panna.

"Siin elavas järjekorras on rahvast väga palju ja inimesed soovivad saada vaktsiini elavas järjekarras. /.../ Me tulime kell 11 ja järjekorrad olid juba pikad," ütles Qvalitase vanemõde Maria Kupik.

Lasnamäe pirukafestivalil vaktsineeritud said ka väikese boonuse - nimelt oli 500 esimesele kingituseks Selveri kinkekaart väärtuses viis eurot.