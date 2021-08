Briti peaminister ja ta abikaasa saavad teise lapse

Carrie kirjutas Instagramis, et ta oli lapseootel ka selle aasta alguses, ent rasedus katkes. Ta tõdes, et tunneb end nüüd närviliselt, kuid rõõmsana, et ta taas last ootab, kirjutab BBC.

"Viljakusprobleemid võivad väga rasked olla ja eriti siis, kui platvormidelt nagu Instagram jääb mulje, et kõikidel läheb väga hästi. Ma leidsin jõudu teiste inimeste lugudest ja loodan, et ka minu kogemus aitab kellelgi natukenegi lohutust leida," sõnas Carrie.

Paari esimene laps sündis 2020. aasta aprillis.