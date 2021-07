Nublu ja Whogaux avaldasid videosingli "Uputada merre"

Räppar Nublu ja produtsent Whogaux avaldasid ühise singli "Uputada merre". Lugu saadab eksperimentaalses võtmes muusikavideo, mille idee autorid on Nublu ise ja Marta Vaarik.

Nublu avaldab tihti enda uusi lugusid ilma eelneva etteteatamise või reklaamita ning "Uputada merre" pole siinkohal erand. Sedasi valmis ka loo muusikavideo väga lühikeses ajaaknas, vähem kui nädalaga. Terav silm märkab muusikavideos leopardi.

"Siinkohal tänan Tartu Ülikooli loodusmuuseumit ja Villu Soont, kes võimatuna näivad unistused uskumatu kiirusega täita aitasid. Sellistel hetkedel võime rõõmustada, et Eestis elame, sest ma ei usu, et mõnes suuremas riigis saaks muusikavideo tarvis tervet kruiisilaeva [Nublu ja Mikael Gabrieli muusikavideo "Universum" filmimiseks - toim.] või muuseumist leopardi topist, et kunsti teha. Oleme siin kõik vennad ja saame tegelikult usaldada teineteist," sõnas Vaarik.

"Uputada merre" on muusikutele järjekorras teine ühislooming, Whogaux' sulest on varasemalt ilmunud ka biidid Nublu loole "Linnud".