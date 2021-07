Tom Hanks teeb esimest korda rolli Wes Andersoni filmis

Kuigi palju infot filmi kohta veel avaldatud ei ole. Teada on vaid see, et võtted toimuvad Hispaanias, ent filmi tegevuspaik on tegelikult kuskil mujal, kirjutab IndieWire.

Näitlejate nimekirjast leiab varemgi Andersoni filmides mänginud Tilda Swintoni, Bill Murray ja Adrien Brody.

Hanksile on see aga esimene roll Andersoni filmis. Millise rolliga täpselt tegu, pole veel avalikkusele teada, aga arvatakse, et tegemist on väikse kõrvalise rolliga.