Tudengid korraldavad Tartu tudengipäevi esimest korda keset suve

Koroonapiirangute tõttu on ülikoolilinna suur tudengifestival Tartu Tudengipäevad ära jäänud juba kahel kevadel. Et Tartule end meelde tuletada, korraldavad tudengid sel aastal minifestivali esimest korda keset suve.

Eesti suurim tudengifestival toimus tavaliselt igal sügisel ja kevadel, kevadistest tudengipäevadest teab ilmselt iga tartlane näiteks iseehitatud lennumasinate võistlust Karsummi, Paadirallit või Tudengite Öölaulupidu. Et aga sama massilisi üritusi ei saa teha ilmselt veel tükk aega, on pidanud ka tudengipäevad kohanema.

"Kaks kevadet järjest on jäänud meil üritused ära, tudengid on kaua oodanud uut festivali. Siis mõtlesime et proovime uut formaati ja teeme minifestivali keset suve, et kõik saaksid vaimu välja puhata," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Tartu Tudengipäevade projektitoimkonna juht Sandra Kaldasaun.

Minifestival avati reedel padjasõjaga. "Põhimõtteliselt on tegu rahvastepalli reeglitega. Tuleb visata vastane padjaga välja, kui kaaslane viskab padjaga teatud alasse, siis saab ta tagasi sisse lunastada. Keeruliseks teeb selle asjaolu, et padjaga püüda ei tohi," selgitas Tartu Tudengipäevade korraldaja Merike Järvamägi.

Kokku toimub kolme päeva jooksul seitse üritust, nende seas näiteks sumomaadlus otse Emajõel või ka rahvale juba tuntud Pannkoogihommik ja Käruralli.

Kaldasaun tõdes, et suvisel ajal läheb tudengite kaasamise ja osalejate leidmisega raskemini – tudengid on ära ja inimesed kasutavad vähem sotsiaalmeediat ja tudengiteni jõudmine on keerulisem.

"Me olemegi Autovabaduse Puiesteel, sest see on mõeldud linnale. Näiteks kastironimine, mis on väga populaarne üritus, on 12+, ehk meil on kaks vanusekategooriat. Enamus üritusi on suunatud kogu linnarahvale. Küll osad on 18+, aga tudeng ei pea ühelgi asjal osalemiseks olema," selgitas Kaldasaun.

Tudengipäevad on Autovabaduse Puiesteel pühapäeva õhtuni.