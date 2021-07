Pärnu bänd Echolove avaldas debüütalbumi

"The Outbreak" on kümnelooline album, mis sisaldab ka nelja eelnevalt välja antud singlit. ""The Outbreak" on kogumik lauludest, mis on kirjutatud kuni neli aastat tagasi ja sümboliseerivad Echolove'i algust;" selgitas bändi liige Georg Orover.

"Teemasi, mida lood puudutavad, on mitmeid. Alustades igapäevaste eluliste tunnetega nagu kannatlikus, pettumus, armastus, unistamine ja rõõm ning lõpetades halva psühhedeelse unenäokogemuse tõlgendamisega." "The Outbreak" on tema sõnul album, mille avaldamine oli kohustuslik, et edasi liikuda.

The Outbreak on kuulatav kõikidel tuntud digiplatvormidel nagu Spotify, iTunes, Deezer jpt. Füüsilisel kujul ilmub album kassettidel, mida on piiratud koguses.