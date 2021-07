Soome räpitäht Cledos esineb EHHF-il

Eesti hiphop festival 2021 toimub 12.–14. augustini ja tänavu juba 15. korda. Lisaks kümnetele kodumaistele artistidele on sünnipäevahõngulise festivali nimistuga liitunud ka põhjanaabrite superstaar Cledos.

22-aastasest Cledosest on viimaste aastatega saanud Soome räpiskeene üks olulisemaid nimesid. Ainulaadne kõla, isikupärane stiil ja karisma on teinud temast soomlaste seas tõelise teerajaja.

"Cledos on ilmselt Soome uuema saundi hiphopi kõige kõvem nimi – praegu on täpselt see õige aeg ta EHHFile kutsuda," lausus Genka.

Lood "Tän kaa", "Ksymys", "Kilo" ja "Made in Italy" on kogunud ohtralt kuulamisi nii digis kui ka raadiotes. 2020. aasta suvel nägid ilmavalgust tema debüütalbum "Ceissi" ja samanimeline lühifilm. Cledos on olnud korduvalt nomineeritud Soome muusikaauhindade Emma galal aasta uue tulija ja aasta hip hop/R&B kategooriates.

EHHF tähistab sünnipäeva kolm päeva kestva programmiga, kust ei puudu ei tulevikutähed ega raudvara. Festivali kindel põhimõte on pakkuda läbilõiget Eesti räpiskeenest ja parasjagu aktuaalsete tegijate kõrval on alati oma kindel koht ka vanal klassikal.

Programmi on lisaks Cledosele kinnitatud veel 5MIINUST, Genka & DEW8, reket, Pitsa, Väike PD, villemdrillem, pluuto, KiROT, Põhjamaade Hirm, Bad Art, OKYM, Heleza, Clicherik & Mäx, SIP€LGA14, manna, Lukamon, Lil Till, kaw, margiiela, L6ke, marp$, Fanta Stika, TopsiJumal ja benakanister. Samuti tuleb EHHF-i sünnipäevaks kokku eriprojekt Ühendatud Inimesed 2.0 koosseisus Chalice, Tommyboy, Spoom, Krick, Ain Nuffin ja Typicalflow. Viimased nimed selguvad juba õige pea.