Galerii: retrofestival We Love The 90's sai hoo sisse

Neljapäeva õhtul haaras Tallinna lauluväljakule kogunenud rahvast retrolaine – algas We Love The 90's kolmepäevase festivali esimene õhtu.

Lavalt astusid läbi Mc Allan Roosileht, Alice DJ, Sash!, Groove Coverage ja Cascada.

Reedel jätkuval festivalil astuvad lavale: Cityflashy & Laura-Ly; Caater; DJ Jerome. Kell 22.30 festivali peaesineja Scooter. Tegemist on Scooteri esimese kontserdiga pärast pikemat pausi.

Peakorraldaja Sten-Erik Jantsoni tuletab külalistele meelde, et üritusele on oodatud üksnes inimesed, kes on veendunud on heas tervislikus seisundis.